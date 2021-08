Dopo la sbornia azzurra di domenica, l'atletica riparte con una sessione mattutina segnata da due finali. Nel salto in lungo maschile è in gara anche il nostro Filippo Randazzo: l'azzurro salta 7.99 al secondo tentativo, ma poi è piuttosto falloso e chiude all'ottavo posto. Gara dai contenuti tecnici modesti, che riserva le emozioni più grandi nel finale. I due cubani Juan Miguel Echevarria (8.41) e Maykel Masso (8.21) piazzano subito la misura, prima di farsi male entrambi. La doppietta sembra comunque in ghiaccio, prima che Miltiadis Tentoglou voli a sua volta a 8.41 all'ultimo tentativo. Parità con Echevarria, ma il greco è davanti avendo una seconda misura migliore. Il cubano torna a saltare, ma il fisico non regge: è argento.

SALTO INCREDIBILE DI TENTOGLOU: ORO NEL LUNGO

L'altra finale è in chiusura di programma e vede in scena le protagoniste dei 100 ostacoli. Dopo il clamoroso 12.26 in semifinale, Jasmine Camacho-Quinn non si migliora (12.37) ma domina comunque la sfida con la statunitense Kendra Harrison (12.52 e che salva almeno il suo record del mondo). Secondo oro per Porto Rico dopo quello di Monica Puig nel tennis a Rio 2016. Bronzo alla giamaicana Megan Tapper (12.55). Ricordiamo che Luminosa Bogliolo era uscita in semifinale segnando comunque il nuovo record italiano (12.75).

SABBATINI QUALIFICATA, CHE RIMONTA DI HASSAN!

Le italiane sono state protagoniste nelle qualificazioni. Nei 200 metri, accedono alle semifinali sia Dalila Kaddari che Gloria Hooper. La prima chiude terza la sua prova (23.26), beffando in rimonta e al fotofinish una distratta Shericka Jackson e qualificandosi direttamente alle semifinali. Gloria Hooper è quarta nella sua batteria, ma grazie al primato stagionale di 23.16 viene ripescata. Nei 1500 metri si qualifica con autorità Gaia Sabbatini. La classe '99 corre in 4.05.41 ed è quarta in scioltezza nella sua batteria, dove è incredibile quello che combina Sifan Hassan. L'olandese, una delle favorite all'oro, cade prima dell'ultimo giro ed è protagonista di una clamorosa rimonta che la porta addirittura al primo posto finale. Pazzesco. Niente da fare, invece, per l'altra azzurra in gara: Federica Del Buono è appena undicesima (4.07.70) e saluta la gara. Nella qualificazione del martello maschile la miglior misura è del polacco Wojciech Nowicki (79.78).

