Una storia difficile, commovente, ricca di passaggi a vuoto e grandi sfide, quella della lanciatrice del peso americana Raven Saunders, argento in queste Olimpiadi di Tokyo. La statunitense, volto simbolo del movimento LGBTQ+ di Charleston, è da sempre stata discriminata per il colore della sua pelle e per il suo orientamento sessuale, in un'infanzia tribolata in cui è cresciuta nella povertà, figlia di una rafazza madre.

Per lei è una grande rivincita, dopo il tentativo di suicidio di tre anni fa. Il percorso è stato lungo, legato a doppio filo alle terapie psichiatrihe ed alla meditazione, ma l'ha portata dalla diagnosi di depressione e di sindrome da stress post-traumatico ad un argento nella sua disciplina in quel di Tokyo. Nell'Olimpiade dei "demoni" di Simon Biles , Saunders è però riuscita a concludere in bellezza la sua avventura a cinque cerchi, riuscendo a salire sul podio più prestigioso per qualsiasi atleta.Il percorso è stato lungo, legato a doppio filo alle terapie psichiatrihe ed alla meditazione, ma l'ha portata dalla diagnosi di depressione e di sindrome da stress post-traumatico ad un argento nella sua disciplina in quel di Tokyo.

Con capelli colorati e sorriso come biglietti da visita, ora la statunitense è divenuta un inno alla positività, nonchè la testimonial della celebre campagna "National Suicide Prevention Ligeline". Il suo profilo social sta spopolando, con le immagini delle mascherine dedicate con cui ha gareggiato (a Joker nelle batterie e ad Hulk nella finalissima) che stanno letteralmente facendo impazzire il web

La sua è una storia di rivalsa, tenacia, coraggio, estrema forza di volontà. Di sicuro una delle più belle ed emozionanti di questi Giochi, soprattutto perchè in linea con i celebri principi decubertiani. Raven Saunders, dal suicidio all'argento olimpico.

