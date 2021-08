Un superbo Massimo Stano ha stupito tutti e conquistato in maniera chiara la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nella 20 km di marcia. che, sempre al comando del gruppo dei migliori, ha imposto il proprio ritmo e nell'ultimo giro ha saputo fare la differenza rispetto alla concorrenza. E dunque l'Italia porta a tre il computo del medaglie nell'atletica leggera e tutte e tre del metallo più pregiato, ricordando la giornata magica del 1° agosto con i successi di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Marcell Jacobs nei 100 metri. Il Bel Paese, da questo punto di vista, ha riconquistato un titolo nella marcia a Cinque Cerchi a distanza di 13 anni dall'ultima volta, quando a Pechino 2008 fu Alex Schwazer a trionfare nella 50 km. Una condotta di gara autorevole e senza incertezze del 29enne pugliese che, sempre al comando del gruppo dei migliori, ha imposto il proprio ritmo e nell'ultimo giro ha saputo fare la differenza rispetto alla concorrenza.agosto con i successi di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Marcell Jacobs nei 100 metri. Il Bel Paese, da questo punto di vista, ha riconquistato un titolo nella marcia a Cinque Cerchi

A tal proposito, a pronunciarsi sul risultato di Stano è stato anche colui che ha allenato Schwazer nell'ultimo periodo, ovvero Sandro Donati, perorando la sua causa nella famosa questione doping che ha riguardato il marciatore altoatesino: "Una medaglia veramente entusiasmante. Stano era stato squalificato ingiustamente ai Mondiali quando marciava meglio di tutti. È una vittoria di grande significato, che suscita in me sensazioni strane perché penso all'assenza di Alex Schwazer oggetto di una congiura", le considerazioni di Donati a LaPresse. "È bello vedere come Stano si sia riscattato, è la dimostrazione che la marcia italiana è capace di creare atleti di livello in diverse zone del Paese e con una pluralità di allenatori", ha aggiunto il tecnico nostrano.

Tokyo 2020 Tamberi-Jacobs, i 20 minuti più belli dello sport italiano 02/08/2021 A 05:14

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora!

Stano: "Non voglio addormentarmi, ho paura di svegliarmi "

Tokyo 2020 4×400 italiana eliminata in batteria, non basta lo stagionale 24 MINUTI FA