Non arrivano buone notizie dallo Stadio Olimpico di Tokyo, dove quest’oggi si sta tenendo una nuova giornata di gare valide per le Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro Yeman Crippa, specialista delle distanze più lunghe e tra i talenti più importanti del movimento del Bel Paese, non ha ottenuto la qualificazione alla Finale nei 5.000 metri.

Per essere parte dell’atto conclusivo sarebbe stato necessario arrivare tra i primi cinque della propria batteria o rientrare nel novero dei cinque migliori tempi dei ripescaggi. Per Crippa, purtroppo, non è stato centrato questo obiettivo visto il 15° posto finale con il tempo di 13’47″12.

A mancare nella prova odierna è stato il cambio di passo quando gli altri hanno iniziato a forzare. Il nostro portacolori, infatti, non ha avuto le risposte attese dalle proprie gambe e non è riuscito a tenere il ritmo altrui nella batteria vinta dal keniano Nicholas Kipkorir Kimeli (13’38″87) a precedere il canadese Mohammed Ahmed (13’38″96) e l’americano William Kincaid (13’39″04).

Desalu, altra delusione

Eseosa Desalu non è riuscito a superare le semifinali dei 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro è scattato discretamente dall’ottava corsia con un buon tempo di reazione (0.149), ma poi ha faticato a cambiare il ritmo e non è riuscito a trovare la giusta accelerazione per provare quantomeno a ben figurare in un contesto competitivo ma non fuori dalla sua portata (nelle migliori condizioni di forma). L’azzurro resta ben lontano dal personale di 21.13 siglato agli Europei 2018 ed è sopra anche al 20.29 che aveva timbrato questa mattina in batteria.

Dal Molin ok, Fofana no

Paolo Dal Molin avanza alle semifinali dei 110 ostacoli. Gara pessima tecnicamente, ma si doveva stare nei primi 4 e l'azzurro ci è riuscito. Quarto con 13:44 l'ostacolista! Domattina mercoledì 4 agosto alle 04:00 ora italiana le semifinali. Niente da fare per Hassane Fofana che ha chiuso in ottava posizione. L’azzurro ha pasticciato dopo aver colpito un ostacolo ha perso il ritmo e non è riuscito più a ritrovarsi.

Fantini 12esima in finale

Sara Fantini termina l’avventura alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra lascia la gara del lancio del martello dopo aver effettuato tre lanci, tutti regolari, durante una finale di altissimo livello. Il migliore di questi a 69.10. Dopo il quinto posto della qualificazione, la nativa di Fidenza ha provato a restare tra le migliori al mondo che hanno dato spettacolo nella serata giapponese.

