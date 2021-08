Atletica

Olimpiadi, Tokyo 2020: Decathlon, brutto infortunio. Atleta cade di testa nel salto in lungo

TOKYO 2020 - L'olandese Van der Plaetsen è atterrato sulla sabbia picchiando la testa dopo aver perso l'appoggio in fase di salto. E' stato portato via dai medici in sedia a rotelle

00:01:19, 29 minuti fa