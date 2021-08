Atletica

Olimpiadi Tokyo 2020 Eptathlon, Spirito olimpico Johnson-Thompson: si infortuna, ma vuole completare la gara

TOKYO 2020 - Nei 200 piani dell'eptathlon l'atleta britannica, favorita per la vittoria finale, si ferma per un problema muscolare, ma rifiuta l'aiuto dello staff pronto con la sedia a rotelle per finire la corsa e tagliare il traguardo zoppicando

00:02:22, 42 minuti fa