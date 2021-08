Atletica

Olimpiadi Tokyo, Il momento in cui Tamberi ha capito di aver vinto l'oro

ATLETICA - Incredibile ma vero: Gianmarco Tamberi ha vinto l'oro nel salto con l'alto in condivisione con Barshim. Ecco il momento in cui entrambi decidono che non c'è bisogno di un salto in più per decidere chi sarà il campione.

00:00:30, 4 ore fa