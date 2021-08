"Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere”, cantavano i Rokes di Shel Shapiro negli ormai lontani anni ’60. Musica leggera, anzi leggerissima visto che nel testo si parla d’amore, mentre qui si parla di sport a livello mondiale e di pesanti accuse da parte della stampa estera nei confronti di Marcell Jacobs.

Washington Post e Times: vergognosi sospetti di doping

I primi a esagerare con le personali considerazioni sulla vittoria nei 100 m da parte dell’atleta bresciano (con record europeo) sono stati due quotidiani che hanno gettato l’ombra della disonestà su Marcell. E il discorso fatto è anche abbastanza subdolo, perché non lancia un’accusa diretta a Jacobs, ma di fatto accusa lo sport cui appartiene e quindi anche lui.

Tokyo 2020 Warholm alieno, oro in 45.94 nei 400 ostacoli! Bene Desalu nei 200 35 MINUTI FA

Non è colpa di Jacobs se nella storia dell’atletica leggera ci siano stati improvvisi e immensi miglioramenti. Gli annali dello sport sono pieni di campioni saltati fuori dal nulla che più tardi si rivelarono imbroglioni dopati. Sarebbe scorretto accusare Jacobs. Sarebbe incompleto non riconoscere il contesto di questo risultato. Jacobs merita il beneficio del dubbio, ma il suo sport no.

Parole durissime e gravissime cui fanno eco quelle del britannico Times che sostiene che “Da Ben Johnson a Gatlin e Coleman, l'arrivo di una nuova stella mette in allerta [...] A parte Bolt,i migliori tempi sono dei dopati”.

E a rincarare la dose ci pensa il giornalista della stessa testata Matt Lawton che twitta: “Il nuovo campione olimpico dei 100 m, Marcell Jacobs, è sceso per la seconda volta sotto i 10 secondi a maggio. E’ arrivato qui e ha corso 9.84 in semifinale e 9.80 in finale. Ah bene”. Per fortuna alcuni dei nostri personaggi famosi si sono presi la briga di rispondergli per le rime.

Spassosa, per esempio, è la risposta di DJ Ringo: “Con l’invidia si vive male. Non sta tornando a casa (in riferimento alla coppa degli Europei di calcio ndr)”. E chiude con una pernacchia.

Fantastica, altresì, la replica del collega Alessandro Antinelli: “E’ il momento di andare avanti. Donnarumma para i rigori. Jacobs corre veloce. Alibi e sospetti sono per i perdenti”.

Il Mirror e i 100 m da cercare su Google

Manca in questa carrellata la perla del Daily Mirror, che parlando della gara di Jacobs titola “I 100 m di Google”, come se Marcell fosse un perfetto sconosciuto e chi era in finale con lui altrettanto, alludendo al fatto che senza un motore di ricerca sarebbe stato impossibile conoscere i partecipanti. Passi per Jacobs, ignoto ai più disattenti, peccato che sul podio, tanto per fare un nome, ci fosse un certo Andre De Grasse (bronzo), protagonista di una delle foto più iconiche della storia dello sport, quello sguardo d’intesa tra lui e Usain Bolt sul traguardo dei 200 m durante la semifinale di Rio 2016. Insomma, non il primo che passa dalle Olimpiadi...

Andre De Grasse (CAN) of Canada, Usain Bolt (JAM) of Jamaica and Salem Eid Yaqoob (BRN) of Bahrain compete. Credit Foto Eurosport

L’origine dell’astio e la memoria corta

A originare tutto questo astio nei britannici c’è sicuramente la finale di Euro 2020 di un mese fa, dove gi inglesi pregustavano la coppa già battezzata da tutti oltremanica come “It’s coming home”, e che invece a casa non è tornata proprio per nulla, perché ha vinto l’Italia. Polemiche infinite, arbitraggio di parte, finale da rigiocare: ne abbiamo lette di tutti i colori, ma il risultato è che abbiamo vinto noi, per una volta. Punto.

It's coming Home: il tatuaggio del tifoso inglese Credit Foto Twitter

Come se non bastasse, il Regno Unito ha perso nella finale dei 100 m uno dei candidati a una medaglia: Zharnel Hughes ha fatto partenza falsa ed è stato eliminato. Capiamo che tutto questo bruci, ma essere protagonisti di errori e sconfitte proprie non autorizza nessuno a gettare fango gratuito su chi ha vinto.

Negli States, invece, a quanto pare soffrono di amnesia, perché evidentemente non si ricordano che, a parte Ben Johnson che era canadese, i casi più eclatanti di doping battono proprio bandiera a stelle e strisce: Justin Gatlin (squalificato per ben due volte e non certo una meteora dei 100 m), Dwain Chambers, Tyson Gay, Tim Montgomery, la stessa monumentale Marion Jones (che pure lei di gare ne ha fatte prima di essere pescata con le mani nella marmellata) non erano italiani e sono solo alcuni nomi eclatanti di una lunghissima lista; ma non lo era nemmeno il grande, irreprensibile Linford Christie (britannico, cari amici del Times) che fu squalificato per aver assunto anabolizzanti.

In conclusione

Ebbene: l’Italia è un Paese piccolo, spesso – purtroppo – di maneggioni che “aggiustano” le cose in proprio favore anche in maniera non del tutto ortodossa e questo non favorisce la nostra nomea all’estero, ma nello sport è una storia diversa. Di quanti atleti squalificati per doping si è macchiata la nostra Nazione e quanti invece appartengono ad altri Paesi (cadde nel trappolone dell’aiutino anche il giamaicano Asafa Powell, uno dei primi rivali di Usai Bolt)? Sono pochi in proporzione agli altri, alcuni anche molto controversi come quello di Alex Schwazer. Addirittura abbiamo il caso dell’argento di Pechino 2008 di Davide Rebellin, il ciclista che fu incredibilmente squalificato per doping e poi, dopo analisi e controanalisi, fu riabilitato.

E poi non c’è bisogno di consultare Google per scrivere articoli (di dubbio gusto, per altro). Basterebbe seguire le gare. Marcell Jacobs è stato in costante progressione di risultati, ha fatto una programmazione misurata al millimetro, si è infortunato poco tempo fa, si è risparmiato per recuperare ed è arrivato al picco di forma proprio a Tokyo. In molti l’hanno anche ingiustamente insultato perché sostenevano che si defilasse dalle gare per non sostenere il confronto casalingo con Filippo Tortu, ma la verità è che lui e il suo staff non potevano gestire il periodo preolimpico meglio di così, visto il risultato.

In ogni caso, a ciascun vincitore olimpico viene fatto un test antidoping, quindi se mai Marcell Jacobs risultasse positivo ci cospargeremo il capo di cenere, vi daremo ragione e vi chiederemo scusa. Per ora, però, i fatti restano: Marcell Jacobs è il campione olimpico dei 100 m con nuovo record europeo, che piaccia o no. Nel frattempo l’Italia si gode questo risultato, agli altri consigliamo semplicemente di rassegnarsi ed essere un po’ più sportivi, perché dopo tutto bisogna saper perdere.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

Jacobs oro storico nei 100 metri! Rivivi la gara

Tokyo 2020 Doppietta azzurra: Dallavalle e Ihemeje in finale nel salto triplo! 2 ORE FA