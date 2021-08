scoppiò in lacrime con il papà-allenatore Marco nel vano tentativo di consolarlo. Chi vi scrive era uno dei due giornalisti presenti nella sala d'attesa del reparto Radiologia e Radiodiagnostica dell'Ospedale San Matteo di Pavia quando Gimbo Tamberi realizzò di non poter prender parte alle Olimpiadi di Rio 2016 ; a seguito dell'impietoso responso del direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica Francesco Benazzo il ragazzocon il papà-allenatore Marco nel vano tentativo di consolarlo.

dalle tribune dello stadio Nilton Santos di Rio de Janeiro gli avversari di sempre contendersi l’oro olimpico è stato il primo boccone amaro da ingoiare; il periodo immediatamente successivo ai Giochi è il più tosto per Tamberi, costretto peraltro a una nuova operazione alla caviglia. Il 27 agosto 2018 è una data da ricordare perché Tamberi prima promette sui social di valicare quota 2.30 e poi mantiene stampando il 2.33 a Eberstadt: dopo due anni torna a superare la fatidica misura spartiacque, un ottimo viatico per il 2019. Osservaregli avversari di sempre contendersi l’oro olimpico è stato il primo boccone amaro da ingoiare; il periodo immediatamente successivo ai Giochi è il più tosto per Tamberi, costretto peraltro a una nuova operazione alla caviglia. 11 mesi dopo l’infortunio Gimbo torna a gareggiare e ad agosto 2017 è regolarmente in pedana per i Mondiali di Londra, dove lo stagionale di 2.29 a sorpresa non basta per garantirgli l’accesso in finale. La delusione è cocente e lo scenario peggiora a inizio 2018 quando è costretto a saltare la stagione indoor per una forte contusione al collo del piede sinistro; la luce in fondo al tunnel però è più vicina e agli Europei di Berlino finisce al quarto posto in una finale dall’eccellente livello tecnico con tutte e tre le medaglie a riscrivere il proprio personale.è una data da ricordare perché Tamberi prima promette sui social di valicare quota 2.30 e poi mantiene stampando il 2.33 a Eberstadt:, un ottimo viatico per il 2019.

2019, la prima pietra

Nel 2019 questo percorso graduale e costante di crescita raggiunge un primo picco: Gianmarco Tamberi si aggiudica in scioltezza gli Assoluti indoor di Ancona saltando 2.32 e si presenta agli Europei al coperto di Glasgow con i galloni di favoritissimo della vigilia. Scollinata la formalità qualificazione, Tamberi sbaraglia la concorrenza nel contesto di una finale mai in discussione, dove l’azzurro prima prenota la medaglia più prestigiosa con un percorso netto fino a 2.29 quindi la mette in saccoccia con un 2.32 con ampia luce saltato al secondo tentativo. Dopo due anni e mezzo di calvario l’Halfshave dello sport azzurro torna ad assaporare la vittoria.

C’è troppa emozione dopo due anni e mezzo impossibili tra lacrime e frustrazione. Finalmente ci siamo, si riparte da qui, sono tornato, ma lo sapete che non mi accontento.

2021, i giorni del sogno

Dopo lo stop imposto dalla pandemia l'anno olimpico (non più il 2020 ma il 2021) si era aperto sotto una stella apparentemente nefasta, con il "guastafeste" Nedasekau a sottrargli in extremis lo scettro di campione europeo indoor nel contesto di una finale dai contenuti stellari, col senno di poi uno sfizioso antipasto. Da lì in poi l'avvicinamento a Tokyo si è rivelato tanto altalenante quanto accidentato, con salti ad alta quota intervallati da preoccupanti passaggi a vuoto, come quello di Leverkusen nell'ultima tappa prima di Tokyo, che aveva indotto Gimbo a uscirsene con un'emblematica frase mezzo social: "Forse sono solo un illuso".

ha chiuso il cerchio agguantando il sogno inseguito tanto a lungo, come fosse il The End bensì DAJE GIANMÀ! Niente di tutto ciò, la chirurgica preparazione fisica orchestrata sottotraccia assieme a papà Marco e una determinazione ai limiti dello "sciamanico" hanno portato Gimbo a Tokyo nelle condizioni ideali, pressoché le medesime di quella sera di cinque anni fa a Montecarlo dove riscrisse il record italiano prima del maledetto crac. Con il gesso in pedana - il suo gesso, quello del 2016 - e la proverbiale trance agonistica l'altista marchigiano, come fosse il lieto fine di una commedia hollywoodiana da Oscar. Ma qui siamo in Italia, dalle parti di Ancona, dove non si direbbebensì DAJE GIANMÀ!

