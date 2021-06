Da Atene a Tokyo, facendo scalo a Pechino, Londra e Rio de Janeiro. Il viaggio olimpico di Allyson Felix si arricchisce di una nuova, incredibile tappa: tra poco più di un mese, la 35enne statunitense tornerà a danzare in corsia all'evento più prestigioso che ci sia, gareggiando in Giappone per la sua quinta, personalissima edizione dei Giochi Olimpici. La nativa di Los Angeles si è guadagnata il pass ai Trials USA in corso a Eugene, chiudendo al secondo posto i 400 metri (in 50''02). Un risultato che, sulla carta, le permetterebbe di gareggiare anche nella staffette 4x400 e 4x400 mista.

"Ragazzi, è stata una lotta per arrivare fino a qui, e se c'è una cosa che so fare è combattere. Sono orgogliosa di essere arrivata a questo momento. C'è voluto davvero tanto, molte volte non ero sicura che fosse possibile. Sono fiera di aver lottato e di avercela fatta in qualche modo" ha detto Felix a NBC Sports subito dopo la gara. Quinta Olimpiade per lei e se ad Atene era appena una teenager, questa sarà la prima partecipazione da mamma. E Allyson si gode i festeggiamenti proprio insieme alla figlia Camryn, nata nel 2018, e al marito, che l'hanno accompagnata da bordo pista in quegli ultimi, decisivi 50 metri di gara.

Allyson Felix festeggia con sua figlia Camryn dopo la finale dei 400 mt agli U.S. Olympic Track & Field Team Trials Credit Foto Getty Images

Le medaglie di Felix ai Giochi

Atene 2004 200 metri Argento Pechino 2008 200 metri Argento Pechino 2008 4x400 Oro Londra 2012 200 metri Oro Londra 2012 4x100 Oro Londra 2012 4x400 Oro Rio 2016 400 metri Argento Rio 2016 4x100 Oro Rio 2016 4x400 Oro

In quattro partecipazioni olimpiche, Felix ha conquistato sei ori e tre argenti tra 200 metri, 400 metri, 4x100 e 4x400. Nessuna donna, nella storia, ha raggiunto questi risultati nell'atletica leggera. Soltanto il finlandese Paavo Nurmi, leggendario mezzofondista degli anni '20, e il figlio del vento Carl Lewis, hanno saputo fare di meglio in questo sport, rispettivamente con 12 e 10 medaglie a cinque cerchi. Prima di volare a Tokyo, però, Allyson cercherà il pass anche negli amati 200 metri, dove aveva fallito la qualificazione nel 2016.

