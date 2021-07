Gazzetta dello Sport emerge il lato umano del primatista italiano dei 100 metri piani Marcell Jacobs, atteso dalla grande sfida a cinque cerchi rappresentata dalle Olimpiadi Tokyo. Un'intervista che diventa racconto di formazione: viaggio alle origini del nostro uomo jet, su cui Marcell come non lo avete visto né letto, senza dubbio. Dalla lunga intervista concessa allaemerge il lato umano del primatista italiano dei 100 metri piani, atteso dalla grande sfida a cinque cerchi rappresentata dalle Olimpiadi Tokyo. Un'intervista che diventa racconto di formazione: viaggio alle origini del nostro uomo jet, su cui tante aspettative riponiamo con vista Giappone.

Le radici: Desenzano

“La coincidenza della vicinanza è più unica che rara. Qui, per me, è casa. A Desenzano ci sono le mie radici, i ricordi d’infanzia e quelli dei primi passi nello sport. Ogni volta che torno provo nostalgia. A Roma sto benissimo, ma è un’altra cosa. E poi da queste parti ci sono ancora tutti i miei amici, quelli della piazza: quante ne abbiamo combinate insieme, quante vacanze in tenda. La scuola? Sì, certo, anche quella, ma preferirei sorvolare... Le medie private, dai preti: dormivo in istituto. Ho anche perso un anno. Poi le superiori: a metà della prima il passaggio dal liceo linguistico, dove ero in una classe con 28 ragazze su 30 che proprio non faceva per me, a un professionale dopo Carpenedolo non benissimo frequentato con risse continue. Almeno l’ho portato a termine. Ma in testa ho sempre avuto lo sport e l’idea di diventare atleta professionista. Ricordo bene il mio primo campionato italiano, categoria cadetti, proprio a Desenzano, nell’ottobre 2009, a 15 anni. Il sogno si è realizzato nel 2013, con l’ingresso in Fiamme Oro"

Il racconto di Mamma Vivian

“Era un bimbo fragile, esile con tante intolleranze e nessuna voglia di mangiare, se non la pasta in bianco o con il tonno. Si è sviluppato tardi. Però era vivace e così presto l’ho portato a fare sport. Cominciò col calcio, ma l’allenatore, Adriano Bertezzi, gli suggerì l’atletica, sport che anch’io da ragazzina avevo praticato. Così siamo finiti al campo di Gavardo, da Gianni Lombardi. Persino in pista era disordinato: una volta, avrà avuto 7-8 anni, in una gara di velocità perse una scarpa poco prima del traguardo. Con la scuola mi ha fatto dannare. Ma è sempre stato socievole e al contempo bisognoso di affetto. Pare freddo e un po’ timido e invece con un sorriso si scioglie. I tatuaggi e gli orecchini? Colpa mia che glieli ho sempre negati... E che bella la festa che gli ho organizzato a Montichiari con 300 invitati per il 18° compleanno. Nel tempo è tanto cambiato: adesso avverte le responsabilità di essere padre, è maturo e disciplinato. Con un processo cominciato da lontano e affinato da Nicoletta, la sua mental-coach, ha lavorato sulla sua consapevolezza. Tiene tantissimo alla famiglia e non toccategli Jeremy, il figlio avuto quando aveva vent’anni da una prima compagna. L’Olimpiade? C’ero anch’io al raduno di Tenerife quest’inverno. Lì ho capito che avrebbe svoltato. Ma in fondo ho sempre saputo che sarebbe arrivato lontano"

La dolce metà: Nicole

“Se mamma, che per me andrebbe a piedi sulla luna e mi dà ragione anche quando non ce l’ho, è come una sorella maggiore Nicole è colei che mette ordine ed equilibrio nella mia vita. Mi sostiene in tutto, non mi fa pesare niente e accetta le mie assenze. Dopo l’Olimpiade, per esempio, sarei dovuto volare direttamente al meeting di Shanghai, in Cina e poi a quello di Eugene, negli Stati Uniti. Ma il primo è stato cancellato e così, prima di gareggiare in Oregon il 21 agosto, passerò qualche giorno a casa. Poi, sperando di qualificarmi per la finale di Diamond League di Zurigo, in settembre ci concederemo un periodo di vacanze. Tramite un amico che lì affitta ville, abbiamo già prenotato una stanza di hotel a Bali dall’8 al 22. Saremo soli, senza bimbi... Festeggeremo il compleanno di Nicole, che cade il 18 e torneremo in tempo per quello di Meghan, il 23 e il mio, il 26. Poi avrò tempo anche per stare con Jeremy: intanto sono contento che in questo periodo abbia frequentato un camp estivo, facendo anche un po’ di atletica, seguito proprio da Bertezzi, il mio primissimo allenatore”

Tokyo

"Sono pronto ad affrontare tutte le difficoltà legate ai protocolli antivirus anche a star chiuso in una stanza per giorni, anche senza pubblico nello stadio, pur di gareggiare. Certo, sarà una situazione particolare, ma a questo punto, a questa Olimpiade, dopo tanta attesa, non rinuncerei per alcuna ragione"

