Il livello di tensione è molto alto a Tokyo (Giappone) e la preoccupazione circa la possibile diffusione dei casi positivi nella bolla delle Olimpiadi c’è. I casi positivi degli ultimi giorni da associare a quelli dei tre atleti nel villaggio olimpico alimentano dubbi e perplessità.

Da questo punto di vista, arriva la notizia che ogni componente della squadra d’atletica dell’Australia sia stato messo in quarantena dal momento che un test Covid di un membro dello staff è risultato poco chiaro. L’intera compagine è stata confinata nelle proprie stanze da ieri a mezzogiorno fino a tarda sera.

Ian Chesterman, riferimento della delegazione australiana, ha rivelato che il componente dello staff coinvolto è risultato due volte negativo dopo il riscontro poco chiaro di giovedì 15 luglio.

Tuttavia la quarantena permarrà fino a quando lo stato negativo della collettività non sarà completamente confermato. Si vuol prendere con la dovuta prudenza quanto sta accadendo senza sottovalutare alcun aspetto, ma è abbastanza chiaro che, anche da questo episodio, ci sia un grande timore per il contesto pandemico con cui si dovrà convivere nel corso dell’intera rassegna a Cinque Cerchi che prenderà il via il 23 luglio e terminerà l’8 agosto.

