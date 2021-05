Atletica

Tokyo 2020: maratona di prova a Sapporo a 79 giorni dal via dei Giochi Olimpici

OLIMPIADI - Alcuni atleti hanno preso parte al Festival della maratona di Hokkaido-Sapporo 2021: tra rigorose misure di sicurezza si sono disputate una mezza maratona e una 10 km. Un test importante per dimostrare come è possibile la maggiore sicurezza possibile in vista dello start dei Giochi fra due mesi e mezzo.

00:01:07, un' ora fa