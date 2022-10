Londra 2012 sembra molto lontana, ma non lo è così tanto, almeno per quanto riguarda le notizie in ambito di sanzioni legate al doping: sono passati infatti giù 10 anni da quelle Olimpiadi estive, eppure l'onda lunga del doping colpisce ancora la Russia. Negli scorsi giorni infatti, Natalia Antyukh, campionessa dei 400 metri ostacoli, si è vista togliere la medaglia d'oro: la Athletics Integrity Unit (AIU) ha annullato infatti i suoi risultati dal luglio 2012 al giugno 2013 e trasmetterà la sentenza a World Athletics (ex Iaaf). L'atleta russa aveva battuto per sette centesimi l’americana Lashinda Demus, seconda in 52.77, destinata a ricevere la medaglia d'oro quando il Cio accoglierà la sentenza della AIU. Terza la ceca Zuzana Hejnova in 53.38 e quarta la giamaicana Kaliese Spencer, con 53.66.

17 medaglie russe riassegnate

Prima di Natalia Antyukh, a Londra erano cadute medaglie d'oro come Mariya Savinova (800), Yuliya Zaripova (3000 st), Sergey Kirdyapkin (50 km marcia), Ivan Ukhov (alto), Tatyana Lysenko (martello), Elena Lashmanova (20 km), argenti come Tatyana Tomashova (1500), Ekaterina Poistogova (800), Olga Kaniskina (20 km marcia), Darya Pishchalnikova (disco), Yevgeniya Kolodko (peso), bronzi come Svetlana Shkolina (alto), Tatyana Chernova (eptathlon).

Il bilancio attuale parla di 7 medaglie d'oro revocate, 4 d'argento e 2 di bronzo, per un totale di 17 medaglie russe riassegnate perché legate a casi accertati di doping, se aggiungiamo le 4 del sollevamento pesi. A livello di ori, "sopravvive" solo quello di Anna Chicherova nel salto in alto, con un asterisco: a lei avevano già annullato i risultati ottenuti dall’agosto 2008 all’agosto 2010: la medaglia di bronzo ai Giochi di Pechino e la medaglia d’argento ai Mondiali di Berlino 2009.

