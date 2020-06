Tortu: "Assurdo l’obbligo delle corsie alternate, nel calcio ci sono gli assembramenti"

Dal nostro partner OAsport.it

Fiippo Tortu si sta preparando per il ritorno in gara dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, il primatista italiano sui 100 metri tornerà in pista il prossimo 4 luglio a Rieti per la Fastweb Cup. Il brianzolo stampò un ventoso 9.97 lo scorso anno in questo impianto e ovviamente non vede l’ora di tornare a correre come ha dichiarato all’Ansa:

Tornare a gareggiare è un bel segnale, anche se rischia di essere a porte chiuse. Sarà impressionante. Il silenzio è bello quando stai sui blocchi, ma solo perché è seguito dal boato

Il brianzolo si è poi soffermato sull’ultima restrizione rimasta in pista, ovvero quella delle corsie alternate:

Ancora bisogna correre a corsie alternate, ed è assurdo visto l’assembramento che invece c’è nelle partite di calcio in area per un calcio d’angolo. Spero che nelle prossime settimane cambi il protocollo

