Tortu: "Davvero bello tornare ad allenarsi, emozionato per l'incitamento dai balconi"

Dal nostro partner OAsport.it

Via alla Fase 2 in Italia e questo riguarda anche il mondo dello sport. Come è noto, da oggi, gli atleti professionisti e di interesse nazionale possono tornare ad allenarsi in pista dopo un mese di stop forzato a causa della pandemia. Non manca di certo la felicità di poter riprendere, seppur gradualmente, un pizzico di libertà, anche se chiaramente soprattutto in una specialità come l’atletica leggera l’assenza di un obiettivo concreto a breve termine (le Olimpiadi sono state rinviate, gli Europei sono stati cancellati) rende tutto complicato sotto il profilo motivazione e anche della programmazione.

Atletica La Torre: "È come tornare dopo un infortunio: allenamenti graduali, niente smania" DA 6 ORE

Filippo Tortu è tra gli alfieri del Bel Paese che hanno ricominciato il proprio cammino in vista di quel che sarà e le sensazioni sono chiaramente positive, come rivelato alla Rai:

E’ stato veramente bello tornare in pista oggi. Ancor più speciale il saluto che mi hanno riservato alcuni abitanti della zona. Da un palazzo vicino alla pista, si sono affacciati al balcone di casa con la bandiera italiana e mi hanno incitato e salutato con entusiasmo. E’ stato davvero un momento molto intenso e carico di emozione

Play Icon WATCH Bolt: “Ai Mondiali del 2015 Gatlin era favorito rispetto a me ma perse per la troppa pressione” 00:01:26

Atletica Duplantis e Lavillenie, incredibile pari merito nell'Ultimate Garden Clash: Kendricks 3° IERI A 16:12