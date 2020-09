Filippo Tortu risponde presente al Meeting di Bellinzona e corre i 100 metri in un ottimo 10.07. Il primatista italiano (9.99 due anni fa a Madrid) si è distinto al tradizionale Galà dei Castelli nella località svizzera, chiudendo la gara in seconda posizione alle spalle del sudafricano Akani Simbine (10.02). Il brianzolo è uscito discretamente dai blocchi di partenza e ha iniziato un avvincente spalla a spalla con il quotato avversario, il quale ha avuto la meglio soltanto nel finale di una gara con vento leggermente contrario (-0.2 m/s).

Il 22enne, che un paio di settimane fa aveva rinunciato alla finale degli Assoluti per un risentimento al bicipote femorale destro, ha così siglato la sua miglior prestazione stagionale, battendo di cinque centesimi il 10.12 timbrato a Rieti lo scorso 16 luglio. Il velocista brianzolo è parso in buona condizione di forma e si lancia così con grande ottimismo verso il Golden Gala, in programma tra tre giorni allo Stadio Olimpico di Roma. Il duello tra Tortu e Jacobs si replicherà proprio in occasione della tappa di Diamond League su suolo italiano, con l’aggiunta dello statunitense Mike Rodgers e dell’altro azzurro Marcell Jacobs. Oggi in gara anche il 23enne Freider Fornasari, settimo in 10.61.

Tortu: "Una bella iniezione di fiducia"

Il nostro portacolori ha siglato la miglior prestazione europea in questo 2020 e ha fatto meglio del 10.10 di Jacobs. Queste le sue prime parole ai microfoni della Fidal: “Era quello che ci voleva, è stata una bella iniezione di fiducia. Questa è stata un’ottima gara contro grandissimi campioni, in particolare Simbine alla mia sinistra è andato molto forte. Era la mia prima volta a Bellinzona, ci venivano a gareggiare mio padre e mio fratello, la pista è fantastica e sono davvero contento di aver gareggiato qui”.

Luminosa Boglioso a 6 centesimi dal record italiano nei 100hs

A Bellinzona c’era grande attesa anche per Luminosa Bogliolo. L’ostacolista ha chiuso in seconda posizione con un ottimo 12.82, ad appena sei centesimi dal record italiano di Veronica Borsi. La ligure sta inseguendo da tempo il primato nazionale e oggi ha realizzato il quinto miglior crono della sua carriera, in condizioni di vento nullo. L’azzurra, con un personale di 12.78, ha fatto gara alla pari per otto barriere con la quotatissima Nadine Visser, poi l’olandese ha avuto uno spunto migliore nel finale e ha prevalso in 12.79. Il duello si replicherà giovedì sera nella nostra Capitale.

Da segnalare anche la miglior prestazione mondiale stagionale sugli 800 metri femminili (ci pensa la norvegese Hedda Hynne in 1:58.10) e il ritorno del sudafricano Wayde Van Niekerk (Campione Olimpico a Rio 2016 sui 400 metri e primatista mondiale con 43.03, oggi 45.58 al traguardo dopo una lunghissima assenza per infortunio). Solo 4.20 per Roberta Bruni nel salto con l’asta (quinto posto, tre errori a 4.35), Valentina Cavallari completa i 400 metri ostacoli in 57.80 (a mezzo secondo dal personale, sesto posto).

