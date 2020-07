Tragedia nell'atletica: addio a Leila Fanta Kone, ex campionessa italiana di salto in lungo

La classe '99 è deceduta in Costa d'Avorio a causa di un malore. Nata a Moncalieri (TO), si era distinta a livello nazionale ed internazionale nelle categorie giovanili, prima di intraprendere la carriera da modella.

Una terribile notizia scuote il mondo dell'atletica. Leila Fanta Kone, ex azzurra del salto in lungo, è deceduta in Costa d'Avorio a causa di un malore ad appena 21 anni. La ragazza era nata a Moncalieri (TO) e si era messa in luce a livello nazionale e internazionale nelle categorie giovanili. Il suo primato personale era di 5,96 metri e nel 2016 aveva vinto il titolo italiano indoor allieve con la misura di 5,84. Dopo aver partecipato a numerosi meeting europei, si era allontanata dalla scena sportiva nel 2018, per intraprendere la carriera da modella. Nel 2019 è arrivata seconda nel concorso Miss Costa D'Avorio, il suo Paese d'origine. Le cause della sua morte restano ancora avvolte nel mistero: potrebbe essersi trattato di una malattia improvvisa ma anche di un avvelenamento alimentare.

