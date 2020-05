Ultimate Garden Clash: Duplantis, Lavillenie e Kendricks domenica si sfideranno dai giardini di casa

Appuntamento a domenica 3 maggio tra le 17 e le 18: i tre assi del salto con l'asta si sfideranno dai rispettivi giardini di casa.

Si chiama Ultimate Garden Clash ed è una gara che di salto con l’asta che vedrà opposti – rigorosamente a distanza e direttamente dai loro giardini di casa – i fenomeni Renaud Lavillenie, Sam Kendriks e “Mondo” Duplantis. Appuntamento a domenica 3 maggio tra le 17 e le 18. Le modalità: quota fissata a 5 metri, vince chi la supera più volte nel giro di 30 minuti.

La sfida si articolerà su tre località: casa Duplantis (svedese nato e cresciuto in America, attuale detentore del record del mondo indoor) a Lafayette-Louisiana; casa Kendricks (bicampione del mondo in carica) a Oxford-Missisipi; casa Lavillenie (campione olimpico a Londra 2012) a Clermont-Ferrand. La gara-show sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali di World Athletics (ex IAAF). Ecco come hanno promosso l’evento i tre assi della specialità:

Qui Duplantis

Sono entusiasta di poter competere di nuovo, in particolare contro Sam e Renaud. Dato che non si sa quali altre competizioni avremo tutti insieme, sicuramente ci divertiremo. E poi non mi piace perdere contro loro!

Qui Lavillenie

È una straordinaria opportunità per vedere i migliori saltatori in un nuova forma di competizione, che dimostra il nostro amore per questo sport. Una gara internazionale del genere, in casa, non si può perdere...

Qui Kendricks

È un modo di saltare tutto nuovo per noi, e questa sarà la vera sfida

Sarà una sfida "apripista" visto che la Federazione Internazionale ha già annunciato che si disputeranno altre Ultimate Garden Clash nei prossimi giorni. In attesa di poter ammirare di nuovo – noi tutti ci auguriamo il prima possibile – le competizioni vere e proprie della regina degli sport.

