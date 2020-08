Il 34enne velocista giamaicano, primatista mondiale dei 100 e dei 200, è risultato positivo al Coronavirus dopo avere partecipato, alcuni giorni fa, a una festa alla quale erano presenti anche alcuni calciatori tra cui Raheem Sterling del Manchester City e Leon Bailey del Bayer Leverkusen. È stato lo stesso Bolt ad annunciare la positività con un breve video pubblicato sul proprio profilo Twitter.

Usain Bolt, primatista mondiale dei 100 e dei 200, è risultato positivo al Coronavirus dopo avere partecipato, alcuni giorni fa, a una festa alla quale erano presenti anche alcuni calciatori tra cui Raheem Sterling del Manchester City e Leon Bailey del Bayer Leverusen. A confermare la notizia, anticipata da Nationwide X Fm (una delle più importanti radio giamaicane) è stato lo stesso Bolt attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter.

Fatale la festa di compleanno?

Secondo la tesi più accreditata, Bolt potrebbe avere contratto il Covid-19 lo scorso venerdì 21 agosto, giorno in cui ha organizzato un party per festeggiare il suo 34esimo compleanno al quale erano presenti molte persone e durante il quale, secondo le indiscrezioni riportate dai media giamaicani, non sarebbero state rispettate le disposizioni in tema di assembramento né l'obbligo di indossare la mascherina.

