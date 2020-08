Valentin Lavillenie positivo al Covid-19, non parteciperà alla tappa di Diamond League

Dal nostro partner OAsport.it

Valentin Lavillenie salterà la tappa di Diamond League di questa sera a Monaco perchè è risultato positivo al Covid-19. Il saltatore con l’asta transalpino non potrà prendere parte ad una delle prime manifestazioni a livello internazionale dopo la lunga sosta legata proprio alla pandemia.

E’ stato lo stesso atleta ad annunciare la sua positività al coronavirus tramite un messaggio sui social: “Il mio test Covid-19 effettuato nell’ambito del protocollo del meeting è stato positivo, al momento sono asintomatico. Purtroppo devo quindi ritirarmi dalla gara di stasera allo stadio Louis II“.

Il fratello minore di Renaud Lavillenie, ex primatista del mondo, sarebbe potuto essere uno dei grandi protagonisti della gara in di questa sera. Il finalista degli ultimi Mondiali 2019 a Doha era senza ombra di dubbio uno dei candidati al podio.

Secondo il protocollo sanitario messo in atto dagli organizzatori del meeting, ogni atleta partecipante deve presentare al Covid-19 un test PCR negativo inferiore a 72 ore per prendere parte all’evento. Quello di Monaco è il primo meeting della Diamond League della stagione a svolgersi in formato classico dopo i tanti rinvii e cancellazioni dovuti alla pandemia di coronavirus.

