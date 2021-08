Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono terminate solo da pochi giorni ed è nella mente di tutti le grandi imprese azzurre in pista. Ma mentre in Giappone Jacobs e compagni stupivano il mondo nella Apple Valley, in California, faceva lo stesso Víctor Jaimez-Solorio. Questo bambino di appena 9 anni (40kg di peso) ha lasciato infatti di stucco l’atletica americana, stracciando gli avversari, praticamente tutti più grandi di lui, compresi i maggiorenni.

Per gli appassionati di atletica il nome del giovane talento di origine messicane non è nuovo. Nei Giochi della Gioventù degli Stati Uniti disputati lo scorso anno, Jaimez-Solorio aveva dominato i 1.500 metri stabilendo il nuovo record del mondo della sua categoria, con un tempo di 4.42.97. Nella stessa edizione il giovane Victor ha praticamente dominato tutte le gare disputando vincendo anche gli 800 e i 400 metri facendo inoltre registrare un ritmo di 3.08 a chilometro.

Il sogno del piccolo non possono essere che le Olimpiadi anche se non amava i riflettori: “Il mio sogno sono le Olimpiadi per avere amici da ogni parte del mondo. Mi piace che le persone mi conoscano e come se fossi famoso ma non voglio essere una grande celebrità ma soprattutto non voglio essere disturbato.”

