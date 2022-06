Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti durante i Campionati Italiani di atletica a Rieti. L'oro olimpico e l'ex tricolore si sono sfidati in un estenuante testa a testa per il titolo nazionale nel salto in alto maschile, l'evento più atteso dell'Gimbo condivise il gradino più alto del podio con Barshim, stavolta si è ricorsi allo spareggio finale. Un duello risolto soltanto al terzo cambio d'asticella, nel quale finalmente Scintille a fine gara tradurante i Campionati Italiani di atletica a Rieti. L'oro olimpico e l'ex tricolore si sono sfidati in un estenuante testa a testa per il titolo nazionale nel salto in alto maschile, l'evento più atteso dell' ultima giornata allo Stadio Guidobaldi . Al termine della regolare competizione, i due si sono trovati ex aequo, entrambi fermati da tre nulli all'altezza di 2,26 metri senza aver commesso alcun errore nei salti precedenti. Ma a differenza di undici mesi prima, quandocondivise il gradino più alto del podio con Barshim, stavolta si è ricorsi allo spareggio finale. Un duello risolto soltanto al terzo cambio d'asticella, nel quale finalmente Tamberi è riuscito a saltare 2,26 a differenza di Fassinotti. Ed ecco che proprio al momento in cui i due atleti dovrebbero stringersi la mano si verifica uno screzio che non è passato inosservato alle telecamere.

Stando a quanto ricostruito dall'inviato della Gazzetta dello Sport Andrea Buongiovanni, che nel post-gara ha intervistato il fresco campione italiano per avere una versione dei fatti, subito dopo il salto decisivo Gimbo sarebbe andato verso il rivale per tendergli la mano. "Sono stato io a provare a salutarlo - dichiara Tamberi - e lui (Fassinotti, ndr), come già altre volte in passato, mi ha apostrofato con una frase infelice. ‘Tanto non puoi saltare più’ mi ha detto, ben sapendo che il mio solo obiettivo di giornata era andare molto più in alto". A quel punto, come si è notato anche dalle immagini della regia, il 30enne marchigiano lo ha mandato a quel paese. Effettivamente si nota che Fassinotti va incontro a Tamberi per salutarlo, i due sembrano dirsi qualcosa e poi il vincitore lo caccia via in malo modo. Per questo motivo, Gianmarco Tamberi si è beccato un cartellino giallo per comportamento antisportivo ("gesto plateale" come viene riportato sul foglio di gara ufficiale).

