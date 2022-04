Yeman Crippa ha firmato il nuovo record europeo dei 5 km su strada. Il fondista italiano si è esaltato a Herzogenaurach (Germania), dove ha completato la distanza col tempo di 13:14. Il 25enne trentino è stato capace di abbassare di quattro secondi il crono del francese Jimmy Gressier (13:18 a Montecarlo nel 2020). L’azzurro conferma tutta la propria classe e balza in cima alle liste continentali, togliendo sei secondi a quanto fatto alla BOClassic di due anni fa (suo vecchio personale).

Yeman Crippa aveva iniziato la stagione con il roboante 59:26 nella mezza maratona di Napoli, diventando il primo italiano a scendere sotto l’ora sui 21,097 km e aprendo nuove prospettive sul suo futuro. L’allievo di Massimo Pegoretti era reduce da un mese di allenamento in altura in Marocco e alla Adizero-Road To Records (evento organizzato da Adidas in terra tedesca) ha timbrato il cartellino in maniera perentoria.