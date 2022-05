Zaynab Dosso ha sfiorato il record italiano dei 100 metri. Volata semplicemente stellare per l’azzurra, che nelle batterie del Meeting di Savona ha timbrato un roboante 11"19 (1.0 m/s di vento a favore). Il primato nazionale, 11"14 siglato il 4 luglio 2001 da Manuela Levorato a Losanna, è distante soltanto cinque centesimi. In finale l'azzurra non è riuscita a ripetere il tempone della batteria, ma il suo 11"21 è stato più che sufficiente per vincere.

Ad

Migliorato il proprio personale di 14 centesimi

Atletica Jacobs torna nei 100 e vince in 10"04: "Speravo meglio" UN' ORA FA

Una volata davvero rimarchevole per la 22enne, in inverno capace di registrare il record italiano sui 60 metri indoor e oggi esaltatasi all’aperto dopo che settimana scorsa era piaciuta sulla distanza spuria dei 150 metri a Roma. L’emiliana ha demolito il proprio personale (11"33) e ha ribadito di poter essere protagonista a livello internazionale, palesando infiniti margini di miglioramento: può ancora lavorare sulla partenza, nel lanciato riesce a sfoderare i propri cavalli e ha una fluidità di gambe sublime. Zaynab Dosso, finalista agli ultimi Mondiali al coperto, ha concluso al secondo posto, preceduta soltanto dalla britannica Daryll Neita (11.12, record del meeting).

Atletica oro d'Italia a Tokyo: il film delle medaglie in 90 secondi

Atletica LIVE! Jacobs torna sui 100 e vince in 10"04 3 ORE FA