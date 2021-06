Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e badminton, con partecipanti, formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi che assegneranno le medaglie . Questo è il programma completo dei tornei di, con partecipanti, formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità.

Sede e formula della competizione

I tornei di badminton sono in programma dal 24 luglio al 2 agosto al Musashino Forest Sports Plaza di Tokyo. Previsti cinque eventi: singolare e doppio maschile, singolare e doppio femminile, doppio misto. Nei singolari si comincia con un fase a gruppi da tre o da quattro atleti, per poi passare alla fase ad eliminazione diretta dagli ottavi in poi. In ogni match bisogna vincere due partite fino a 21, con l'obbligo dei due punti di scarto (22-20, 23-21...). Se si arriva sul 29 pari, vince chi segna per primo il trentesimo punto. Anche nei doppi si parte con una fase a gruppi, con le migliori due coppie di ogni girone che si qualificano per i quarti di finale.

Qualificazione

Il periodo di qualificazione olimpica è stato fissato tra il 29 aprile 2019 e il 6 giugno 2021. Il ranking della Badminton World Federation aggiornato al 15 giugno 2021 assegnerà gli spot utili per i tornei olimpici. Ogni Paese può portare un massimo di due atleti nei singolari, se entrambi sono nella top 16, e un massimo di due coppie nei doppi se entrambe sono nella top 8 mondiale. I partecipanti complessivi saranno 172, 86 per genere.

Calendario

24 luglio - fase a gironi singolare e doppio maschile, singolare e doppio femminile, doppio misto

25 luglio - fase a gironi singolare e doppio maschile, singolare e doppio femminile, doppio misto

26 luglio - fase a gironi singolare e doppio maschile, singolare e doppio femminile, doppio misto

27 luglio - fase a gironi singolare e doppio maschile, singolare e doppio femminile

28 luglio - fase a gironi singolare maschile e singolare femminile, quarti doppio misto

29 luglio - ottavi singolare maschile e singolare femminile, quarti doppio maschile e doppio femminile, semifinali doppio misto

30 luglio - quarti singolare femminile, semifinali doppio maschile, finale bronzo e finale oro doppio misto

31 luglio - quarti singolare maschile e semifinale singolare femminile, semifinale doppio femminile, finale bronzo e finale oro doppio maschile

1° agosto - semifinale singolare maschile, finale bronzo e finale oro singolare femminile

2 agosto - finale bronzo e finale oro singolare maschile, finale oro e finale bronzo doppio femminile

L'Italia

La squadra azzurra rischia di non avere rappresentanti a Tokyo. In campo maschile, il più quotato è Fabio Caponio, che però gravita intorno alla posizione numero 150 del ranking. Ancora più ostica la situazione al femminile: la migliore della classifica è Yasmine Hamza, ben oltre la top 200 mondiale.

Storia

Il badminton ha fatto la sua prima apparizione ai Giochi olimpici a Monaco 1972, come sport dimostrativo. Da Barcellona 1992, invece, entra stabilmente nel programma. La Cina domina il medagliere, con 18 ori e 41 podi complessivi. Seguono Indonesia e Corea del Sud con un cospicuo bottino, mentre Danimarca, Spagna e Giappone sono le uniche altre Nazioni con un oro.

