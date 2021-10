Secondo quanto riportato dal sito della FIBS, Claudio Scotti tornerà a giocare negli Stati Uniti. Il lanciatore ex Pittsburgh Pirates e Fortitudo Bologna ha ottenuto un minor league contract con i New York Mets, e si è legato alla formazione americana per 5 anni.

Nelle ultime tre annate Scotti ha indossato la divisa della Fortitudo Bologna, vincendo due Scudetti ed una Coppa Campioni. L’azzurro ha giocato anche i recenti Europei in Piemonte con la Nazionale italiana. Come detto, quello negli Stati Uniti è un ritorno, dato che ha giocato con i Pittsburgh Pirates.

Baseball / Softball Italia di bronzo agli Europei: superata 2-0 la Spagna 20/09/2021 A 08:44

Le parole di Scotti

"Si tratta di una grande opportunità. Una chiamata alla quale era impossibile dire no. Anche perché gli Stati Uniti sono un sogno per chi, come me, ama questo sport. Se ho questa opportunità non posso che ringraziare la Fortitudo. Per me, anche se nell’ultima stagione non abbiamo raccolto nulla, sono stati tre anni importanti. Abbiamo vinto e sono cresciuto. Sono consapevole di essere migliorato e, forse, per questo, ero sotto osservazione. Era un sogno. Il fatto che possa diventare realtà cambia tutto".

Ahia, che botta! Frontale terrificante nel baseball

Baseball / Softball Italia, semi senza gioia. Israele vince, azzurri in finalina 18/09/2021 A 07:09