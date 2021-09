Sembra quasi esserci un sortilegio nelle sfide Italia-Israele su suolo tricolore: dopo la qualificazione olimpica nel 2019, anche la semifinale degli Europei 2021 va a quelli che, nei fatti, sono gli ospiti. 5-11 il risultato finale, con un match che fin dal secondo inning diventa un assolo degli israeliani, volti così alla disputa della prima finale europea della storia. Dall’altra parte ci sarà l’Olanda, mentre per gli azzurri di Mike Piazza Torino significherà sfida per il terzo posto con la Spagna. Per l’Italia si succedono sul monte Claudio Scotti, Nicola Garbella, Matthias Zotti e Angelo Palumbo; per Israele, invece, Shlo Lipetz, Charles Rossman e Ty Kelly.

Eppure l’inizio è di quelli buoni, con Pizzano che spara lungo il fuoricampo che vale 2 RBI (il suo e quello di Ferrini, già in prima per base su ball); lo segue subito Friscia per un solo homer che significa 3-0. Nella parte bassa del primo inning, però, Scotti è già costretto a 32 lanci, le basi israeliane si riempiono e, dopo una situazione di quattro ball, la serie di avanzamenti automatici fa sì che Wanger possa firmare il primo punto indisturbato.

Nella seconda ripresa Celli trova l’home run del 4-1, ma quello che non sa è che sarà l’ultima vera gioia tricolore. La parte bassa, tra un lancio pazzo che fa andare Petrushka a siglare il 4-2 e il doppio di Lowengart a basi piene, fa sì che il punteggio diventi di parità. Nella terza Israele inizia a dilagare: entrano il singolo di Erel che porta a segno Wagman (arrivato già in terza su proprio singolo e poi errore difensivo), la valida sul materasso di Glasser e l’altro doppio di Wanger. Totale: 4-7.

Gli azzurri sprecano una grande opportunità nel quarto inning, anche se a fronte delle basi piene ci sono anche i 2 eliminati: Noel Gonzalez subisce lo strikeout. Nel quinto Erel arriva in terza, poi sfrutta una palla mancata da Mineo per andare comodamente a casa base: 4-8. Il sesto, poi, mette definitivamente in freezer le speranze italiane: sul doppio a basi piene di Glasser, con 2 out, Gonzalez sbaglia la valutazione della palla e poi anche la presa, il che causa l’ingresso di tre ulteriori punti sullo score israeliano.

Per l’Italia si tratta di una situazione da cui è praticamente impossibile riprendersi, e le opportunità non sono neanche così limpide in tema di rimonta. Nell’ultima ripresa Celli sblocca il punteggio, ma Israele riesce a gestire con tranquillità la situazione e a giungere in finale.

