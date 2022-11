Le World Series 2022 sono terminate. Le vincono gli Houston Astros, campioni per la seconda volta nella loro storia. Battuti in gara-6 i Philadelphia Phillies per 4-1: parte la festa al Minute Maid Park, con la città di Houston che sfoga tutta la sua gioia per un obiettivo mai centrato prima del 2017 e, da allora, arrivato in due occasioni.

Subito si vede una novità nello schieramento degli Astros, con Trey Mancini in prima base al posto dell’infortunato Yuli Gurriel. Sfida importante sul monte, con Framber Valdez di nuovo chiamato a lanciare in una sfida a grandi altezze contro Zack Wheeler. I due, in effetti, per cinque inning concedono davvero poco. Particolarmente rimarchevole la serie di dieci eliminazioni di fila (tra cui cinque strikeout consecutivi) di Valdez, che si protrae proprio fino alla fine della quinta ripresa.

Nella sesta, però, qualcosa accade: con un conto 2-2 Schwarber tira fuori un solo homer a destra che vale il vantaggio per i Phillies. Valdez, subito il colpo, si riprende immediatamente, e con questo carica la sua squadra. Il resto è logica conseguenza: Altuve e Peña arrivano in terza e prima base dopo che c’era già stato Maldonado colpito da Wheeler e poi eliminato in seconda. Wheeler viene sostituito da José Alvarado, ma questa mossa viene vanificata dal fuoricampo di Alvarez al centro che porta tre punti tutti insieme agli Astros. Non finisce qui, perché più avanti Vazquez riesce a trovare il singolo che porta Bregman a firmare il 4-1.

La botta è di quelle importanti per i Phillies, che non riescono più a produrre nulla in grado di avvicinare gli Astros. Dopo 41 anni Dusty Baker vive la gioia della vittoria nelle World Series, e si tratta anche della prima occasione dal 2013 in cui il team vincitore può festeggiare nello stadio di casa.

