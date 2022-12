Era il free agent più ambito del mercato dell'MLB e nonostante le sirene provenienti dalla California, Aaron Judge ha deciso di rifirmare per i New York Yankees, la franchigia più iconica del baseball e una delle più famose dello sport mondiale. Il 30enne esterno destro originario di Sacramento, capitale della California, ha detto no alle offerte di San Francisco Giants e San Diego Padres, e ha preferito rifirmare per gli Yankees "inchiostrando" un contratto da 360 milioni di dollari complessivi per i prossimi 9 anni, 40 milioni l'anno. Pare che San Diego abbia provato un ultimo assalto mettendo sul tavolo 400 milioni, ma Judge ormai aveva l'accordo con New York.

Judge, gigante di oltre 2 metri, è diventato un simbolo, l'uomo franchigia degli Yankees e quelli col "gessato", "pinstripes", non potevano assolutamente permettersi di farselo scappare, soprattutto da una stagione storica per il numero, chiusa con 62 fuoricampo (record storico per l'American League eguagliando Roger Maris nel 1961), 131 punti battuti a casa, e il titolo di MVP dell'American League Conference, lui che nel 2017 era stato Rookie of the Year dell'American League con 52 home runs. L'All Star prima dell'inizio della stagione aveva rifiutato una iniziale proposta di rinnovo dagli Yankees da 213.5 milioni di dollari in 7 anni.

Il contratto di Aaron Judge diventa il terzo di sempre per valore complessivo dietro a quello record di Mike Trout coi Los Angeles Angels da 426.5 milioni in 12 anni, e a quello di Mookie Betts coi Los Angeles Dodgers per 365 milioni in 12 anni. Si tratta anche del terzo di sempre per salario annuo: i suoi 40 milioni a stagione si piazzano dietro ai 43.33 di Justin Verlander e Max Scherzer, i due lanciatori dei Mets, l'altra squadra di New York. Di fatto Aaron Judge diventa il giocatore più pagato a stagione tra quelli "di movimento" (unico "non lanciatore" nei primi 5).

I 5 contratti più ricchi (totale)

Posizione Giocatore Valore Durata 1 Mike Trout, Angels $426.5 millioni (2019-30) 2 Mookie Betts, Dodgers $365 millioni 2021-32) 3 Aaron Judge, Yankees $360 millioni (2023-31) 4 Francisco Lindor, Mets $341 millioni (2022-31) 5 Fernando Tatis, Padres $340 millioni (2021-34)

I 5 salari più ricchi (a stagione)

Posizione Giocatore Valore Durata 1 Max Scherzer, Mets $43.33 millioni (2022-24) 2 Justin Verlander, Mets $43.33 millioni (2023-24) 3 Aaron Judge, Yankees $40 millioni (2023-31) 4 Jacob deGrom, Rangers $37 millioni (2023-27) 5 Gerrit Cole, Yankees $36 millioni (2020-28)

