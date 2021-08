Gazzetta dello Sport ha riservato il titolo a nove colonne “L’uomo dei Sogni”: tale espressione – entrata nell’uso comune da tempi non sospetti - deriva da un film del 1989 diventato negli anni di assoluto culto. Grazie a una leggendaria iniziativa della Major League Baseball il film è diventato realtà nella notte (italiana) tra giovedì e venerdì. Il giorno dopo l’exploit in batteria condito da nuovo record italiano sui 100 metri a Marcell Jacobs laha riservato il titolo a nove colonne “L’uomo dei Sogni”: tale espressione – entrata nell’uso comune da tempi non sospetti - deriva da undiventato negli anni di assoluto culto. Grazie a unail film è diventato realtà nella notte (italiana) tra giovedì e venerdì.

"Field of Dreams"

Il titolo originale della pellicola diretta da Phil Alden Robinson e tratta dal romanzo di W.P. Kinsella Shoeless Jackson in realtà è il più allusivo Field of Dreams; sul campo di granturco sperduto nella vastità delle grandi pianure dell’Iowa il protagonista Ray Kinsella – un Kevin Kostner quintessenza del sognatore a occhi aperti – decide di costruire un campo da baseball in ossequio a una misteriosa voce captata nella vegetazione. Come per magia vedrà sbucare tra le piante di mais Shoeless Jackson e gli altri sette giocatori dei Chicago White Sox squalificati a vita per aver aggiustato le World Series del 1919 con la complicità degli scommettitori, in quello che passò agli annali come lo Scandalo dei Black Sox. Trent’anni dopo l’uscita del film l’MLB ha fatto erigere un impianto da baseball di fianco al campo originale utilizzato per le riprese – nel corso del tempo assurto a meta di pellegrinaggio per i fan – organizzando una sfida di campionato tra i Chicago White Sox e i New York Yankees, posticipata di un anno causa pandemia.

La vera partita

La rovente serata di Dyersville, Iowa, non ha tradito le attese: gli ottomila fortunati spettatori hanno osservato per prima cosa Kevin Costner sbucare dal fitto della piantagione per recitare un toccante discorso introduttivo chiuso dalla domanda retorica “Questo è il Paradiso?” sulla falsariga della scena madre del dialogo tra Ray Kinsella e il padre riemerso dal passato: “Questo è il Paradiso?” “No, questo è l’Iowa”. Ovviamente, essendo in America, il canovaccio della partita ha seguito binari hollywoodiani anziché no. A vincere sono stati i White Sox, la squadra tifata dal protagonista del film, ma è il modo in cui hanno vinto ad aver sublimato una partita già di per sé contraddistinta da ben 8 fuoricampo, con la pallina a eclissarsi direttamente nel campo di grano adiacente. L'ultimo home run, alla fine del nono inning, lo ha griffato Tim Anderson consentendo alla squadra del confinante Stato dell’Illinois di portare a casa la rocambolesca vittoria per 9-8.

Romanticismo

Come si fa a non essere romantici con il baseball?

È la domanda che il general manager degli Oakland Athletics Billy Beane – interpretato da Brad Pitt per il film stra cult del 2011 Moneyball – rivolge al suo assistente. Quasi impossibile non essere romantici con il baseball a onor del vero e in soccorso a Billy Beane-Brad Pitt giunge anche Terence Mann, azzeccatissimo personaggio di contorno de L’Uomo dei Sogni capace di sintetizzare in un monologo l’essenza dell’American Pastime. Più che un discorso il suo è un trattato sul baseball nonché perfetta chiusa per il nostro metaforico viaggetto in Iowa:

La gente verrà, Ray. Verranno per motivi che non riusciranno a spiegare. Imboccheranno il tuo viale senza comprendere il perché. Arriveranno alla tua porta innocenti come bambini, colmi di nostalgia. […] Ti daranno i soldi senza nemmeno pensarci, perché i soldi li hanno è la pace che gli manca. [..]. Guarderanno la partita e si sentiranno come se si fossero tuffati in un magico sogno. I ricordi saranno così tangibili che dovranno spazzarli via dalla faccia! L’unica costante in questi anni è stata il gioco del baseball: l’America è stata travolta da mille rulli compressori; è stata cancellata come una lavagna, ricostruita e cancellata di nuovo. Ma il baseball ha segnato il tempo; questo campo, questa partita sono parte del nostro passato. Ci ricordano tutto quello che un tempo era buono e potrebbe tornare a esserlo. La gente verrà eccome.

