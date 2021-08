Venerdì 23 luglio, Eduardo "Eddy" Alvarez sfilava con la bandiera statunitense insieme alla leggendaria cestista Sue Bird: erano stati loro due ad essere eletti in rappresentanza della folta delegazione a stelle strisce alla cerimonia d'apertura dei Giochi di Tokyo 2020. Poco più di due settimane più tardi, il 31enne nato a Miami ha chiuso due cerchi. Il primo l'ha portato alla medaglia d'oro nel torneo di baseball, secondo successo americano dopo quello ottenuto a Sydney 2000. Il secondo è iniziato nel 2014 e il suo compimento l'ha fatto entrare in un club davvero esclusivo: con la medaglia in Giappone, è diventato il sesto atleta della storia in grado di salire sul podio sia ai Giochi Olimpici estivi che a quelli invernali.

Già, perchè l'interno di origini cubane era stato già protagonista a Sochi 2014, doveva conquistato l'argento nella staffetta 5000 metri di short track. Dopo quel risultato, il suo nuovo obiettivo aveva assunto contorni ben precisi: diventare un giocatore di baseball di alto livello. Qualcosa di improbabile, avevano pensato in tanti. A testa bassa, Eddy non ha mai mollato la presa e dopo aver debuttato in MLB (Major League Baseball, la lega professionistica nordamericana) nell'agosto 2020, si è guadagnato anche la convocazione olimpica. Un sogno, reso indimenticabile dal successo finale e da un primato per pochissimi. Prima di Alvarez, erano riusciti ad andare a medaglia d'estate e d'inverno questi cinque atleti. In ordine cronologico: lo statunitense Eddie Eagan (pugilato e bob), il norvegese Jacob Tullin Thams (salto con gli sci e vela), la tedesca Christa Luding-Rothenburger (speed skating e ciclismo su pista), la canadese Clara Hughes (ciclismo su strada e speed skating) e la statunitense Lauryn Williams (atletica e bob).

