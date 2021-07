Tokyo 2020

Si spengono qui le speranze di medaglia olimpica per la Nazionale italiana di softball, che ha ceduto 5-0 al Messico il quarto incontro del round robin, venendo così estromessa matematicamente dalla finale per la medaglia di bronzo, al termine di una partita molto sofferta. Avvio difficoltoso per le azzurre, che nel secondo inning hanno subito un double play, ma soprattutto la prima corsa del match, arrivata a seguito del doppio di Chelsea Gonzales, portando a casa base Suzannah Bookshire. Buono il lavoro dal monte di Dallas Escobedo, punto di forza delle messicane, che ha costretto la Selezione del Bel Paese a colpire la pallina con traiettorie molto alte, evitando valide nei primi tre parziali.

Al cambio di campo è arrivata la seconda marcatura messicana, siglata dal fuoricampo di Sydney Romero, seguito da altri due homerun, questa volta della stella Anissa Urtez e da Brittany Cervantes hanno portato il tabellone sul 4-0, nonostante l’inserimento di Alexia Lacatena al posto di Greta Cecchetti, mentre Erika Piancastelli e compagne hanno continuato a rimediare eliminazioni. Nel sesto inning Escobedo ha mostrato le prime ed uniche disattenzioni dell’intera partita, colpendo Beatrice Ricchi, concedendo poi l’unica valida italiana, per mano di Laura Vigna, senza trovare casa base, e chiudendo nella settima frazione con uno strike-out su Giulia Longhi. Domani alle 7.30 l’ultima sfida del torneo per le azzurre, che chiuderanno contro il Canada, già matematicamente alla finalina per la medaglia di bronzo, contro una tra Messico ed Australia.

