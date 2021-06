Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e baseball, con le squadre qualificate, la formula della competizione, il calendario e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi che assegneranno le medaglie . Questo è il programma completo del torneo di, con le squadre qualificate, la formula della competizione, il calendario e alcune curiosità.

Sede e formula del torneo

Il torneo di baseball si terrà dal 28 luglio al 7 agosto e si giocherà in due diversi impianti: il Fukushima Azuma Baseball Stadium e il Yokohama Stadium. Sono sei le squadre partecipanti. Inizialmente ci saranno due gironi all'italiana da tre, con gare di sola andata. Qui si determinerà la griglia per la fase successiva, quella del cosiddetto knock out. Una fase a doppia eliminazione, dove una squadra smetterà di concorrere per la vittoria finale solo dopo aver perso due partite. Le ultime due squadre rimaste si sfideranno per l'oro.

Partecipanti

Al torneo sono già qualificate il Giappone, Israele, Messico e Corea del Sud. Le ultime due partecipanti usciranno da due diversi tornei preolimpici: uno riservato alla regione americana e uno per il cosiddetto intercontinental qualifier, che vedrà affrontarsi la seconda qualificata del torneo di qualificazione europeo, seconda e terza qualificata del torneo americano, le migliori due squadre del campionato asiatico e la vincitrice del girone di qualificazione Oceanico.

Calendario

28 luglio - fase a gironi

29 luglio - fase a gironi

30 luglio - fase a gironi

31 luglio - fase a gironi

1° agosto - fase knock out

2 agosto - fase knock out

3 agosto - fase knock out

4 agosto - fase knock out

5 agosto - fase knock out

7 agosto - Finali

La squadra cubana a Pechino 2008 Credit Foto From Official Website

L'Italia

La squadra azzurra ha salutato i sogni di gloria al torneo di qualificazione di Bologna e Parma del settembre 2019. Fatale la sconfitta contro l'Olanda.

Storia

Il baseball ha fatto la sua prima apparizione in un'edizione olimpica degli albori, Stoccolma 1912, ma si trattava solo di un'esibizione. È solo nel 1992 che entra nel programma come sport ufficiale, restandoci per cinque rassegne. Nel 2005 il CIO lo esclude nuovamente e il baseball "salta" Londra 2012 e Rio 2016. A Tokyo il grande ritorno a 13 anni dall'ultima volta. La Nazione più vincente è Cuba, che ha vinto tre dei cinque tornei olimpici disputati ed è arrivata seconda nelle altre due. Un successo ciascuno anche per Stati Uniti e Corea del Sud. L'Italia si è qualificata per quattro volte dal 1992 al 2004 (solo Cuba e Giappone hanno fatto meglio), ma non è mai andata oltre il sesto posto di Atlanta 1996.

