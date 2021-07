è arrivata la notizia che anche Hector Velazquez e Sammy Solis, membri della squadra messicana di baseball, non hanno superato i consueti controlli. Si allunga l’elenco degli atleti olimpici positivi al Covid-19. Dopo la ginnasta americana Kara Eaker e un giocatore di beach volley ceco,, membri della squadra messicana di baseball, non hanno superato i consueti controlli.

Come riporta l’agenzia di stampa Reuters, la federazione messicana ha comunicato che i due giocatori sono risultati positivi al test per il COVID-19 effettuato il 18 luglio e che sono già stati isolati. Tutto il Messico (giocatori e membri dello staff) è attualmente in isolamento ed attende i risultati di ulteriori test.

Questa la nota della federazione messicana: “Si è deciso di isolare immediatamente i due giocatori nelle loro stanze dell’hotel della Nazionale, così come tutti i giocatori e lo staff tecnico della squadra, fino a quando il laboratorio medico non consegnerà i test PCR”. Saranno seguiti tutti i protocolli stabiliti dal Comitato olimpico messicano per salvaguardare la salute di tutti i membri della squadra Nazionale di baseball che parteciperà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020″.

Il Messico giocherà la sua prima partita nel torneo olimpico il 30 luglio contro la Repubblica Dominicana a Yokohama.

