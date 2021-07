Baseball / Softball

Tokyo 2020, softball: l'Italia c'è, ma gli Stati Uniti vincono 2-0 il match di esordio

TOKYO 2020 - Benché il risultato maturato sia una sconfitta (0-2), l'esordio dell'Italia contro gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 fa ben sperare per la spedizione azzurra del softball. La selezione del manager Federico Pizzolini fornisce una prova solida, con Greta Cecchetti in grado di tenere a lungo le mazze americane e Alexia Lacatena in grado di disimpegnarsi bene.

00:02:47, 2 minuti fa