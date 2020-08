Dal nostro partner OAsport.it

C’è un positivo al coronavirus anche nella Serie A1 di baseball. Macerata, infatti, ha comunicato alla FIBS questo tipo di esito su un proprio giocatore, la cui identità è rimasta al momento sconosciuta. L’intera squadra è stata immediatamente sottoposta al tampone, così come l’intera delegazione, per individuare eventuali ulteriori contagi.

Dal momento che il giocatore considerato era in campo contro Parma, le sfide Collecchio-Macerata e Parma-Godo sono state interamente rinviate, e dunque in questa settimana ci sarà soltanto il triplo incontro tra San Marino e Fortitudo Bologna. Il rinvio di Parma-Godo è stato disposto a titolo cautelativo, perché si attendono le indicazioni sul da farsi da parte dell’ASL della città ducale. Non è stato specificato se il positivo sia o meno asintomatico.

La Serie A1 di baseball si stava apprestando a vivere, nella sua interezza, la quinta giornata, volta a segnare il giro di boa.

