4-2 non è solo il punteggio di gara5, ma è anche la speranza che nutrono i Los Angeles Dodgers per chiudere la serie dopo il vantaggio tornato in mano questa notte. Un risultato, quello del Globe Field Park di Arlington, in Texas, che fa moltissimo morale, soprattutto per come era terminata gara4 contro i Tampa Bay Rays, che per la seconda volta nella serie vedono il duello sul monte tra Clayton Kershaw e Tyler Glasnow andare al primo. Per Kershaw si è trattato della sesta volta da partente nelle World Series, dato in cui, solo nei Dodgers, è preceduto da Sandy Koufax e Carl Erskine.