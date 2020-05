Codogno riparte dal baseball: i Jaguars sono la prima squadra comunale a riprendere gli allenamenti

Lo sport ricomincia persino da dove è partita la tragedia. Solo 3 mesi fa, l'emergenza Coronavirus si presentò a Codogno, comune in provincia di Lodi dove è stato registrato il paziente 1. Il 21 maggio 2020, il club di baseball dei Jaguars è stato il primo a riprendere gli allenamenti nel primo paese italiano afflitto dal Covid-19.

Sono passati tre mesi dall’individuazione del paziente 1 nel comune di Codogno. Il paese del lodigiano è diventato in pochi giorni l’epicentro del Coronavirus in Italia, che ha determinato una pausa forzata per il nostro paese. Anche lo sport si è fermato, tra crisi interne e polemiche. Ma ieri, lo sport di Codogno ha potuto respirare, grazie a una disciplina poco diffusa nel nostro paese.

Il baseball è il primo sport a riprendere gli allenamenti a Codogno. Il 21 maggio infatti, i Codogno Jaguars sono tornati sul diamante rispettando i rigorosi protocolli della FIBS (Federazione Italiana Baseball e Softball): autocertificazioni obbligatorie, mascherine e misurazione della temperatura corporea prima di avviare l’allenamento, e una distanza di sicurezza di almeno 1,8 metri tra un giocatore e l’altro, gruppi scaglionati, il campo diviso in fasce. I Jaguars schierano una squadra under 18 e una squadra maggiore, che milita in Serie B. Intervistato da Sky Sport, il presidente Giacomo Sello fa il punto della situazione:

Si può parlare di rinascita, perché da tre mesi eravamo segregati in casa. Abbiamo sospeso gli allenamenti a febbraio, ogni giorno guardavamo i bollettini e speravamo di riaprire. E' una data importante, per rilanciare anche l'immagine della città.

La data del ritorno alle competizioni è ancora incerta. Per ora ci si attiene al calendario stilato in aprile, che vedrebbe il primo match tra Codogno e Piacenza il 14 giugno.

Stiamo lavorando da tempo a questa partita, difficilmente potrà esserci il pubblico, ma sarebbe speciale giocare contro Piacenza, un'altra città che è stata colpita duramente dal Covid-19.

