Il 2021 è l’anno in cui le donne dello sport alzano la voce e richiamano un posto, o meglio, il posto che spetta loro, nelle più grandi competizioni mondiali. Dopo Becky Hammon in NBA, Stephanie Frappart nel calcio e tante alte, adesso è la volta della MLB.

La Major League Baseball comincerà a breve i test match per gli spring training, in vista della stagione che si aprirà il 1° aprile e tra i nomi, spicca quello di Kim Ng , general manager dei Miami Marlins.

Kim Ng, pur nata nella New York che tifa Mets, ha sempre preferito gli Yankees. È laureata in politiche pubbliche all’Università di Chicago con una tesi sulla discriminazione sessuale nelle scuole, ha giocato a softball e quando ha appeso gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera dirigenziale. La sinoamericana ha 52 anni, da più di 30 è dirigente nelle squadre di MLB (ha iniziato ai Chicago White Sox) e nel suo palmares si possono contare 8 playoff MLB e 3 World Series. Insomma, il ruolo che ricopre è più che meritato.

White Sox, vicino all’Università di Chicago; poi assistente allenatore agli Yankees e da tifosa, un sogno che si realizza. Poi Los Angeles Dodgers e adesso Miami Marlins. Ha lavorato anche per la stessa lega MLB, come Senior Vice President of Baseball Operations.