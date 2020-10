Vanno ai Los Angeles Dodgers le World Series MLB 2020, con la formazione californiana capace di sconfiggere in gara-6 i Tampa Bay Rays per 3-1, al termine di una partita difficile, iniziata non nel migliore dei modi per i biancoblu, in svantaggio già dal primo inning, a seguito del fuoricampo di Randy Arozarena. Austin Meadows realizza dunque un singolo, raggiungendo la seconda base a seguito del walk di Brandon Lowe, con Tony Gonsolin che dal monte ferma l’emorragia ed effettua due eliminazioni.

Baseball I LA Dodgers reagiscono e vincono gara5: 3-2 26/10/2020 A 06:59

La prima valida dei Dodgers arriva nella terza frazione, quando Chris Taylor spedisce la pallina al centro, nella zona di un non irresistibile Arozarena, senza riuscire però ad andare avanti sul diamante, con entrambe le compagini che non vanno neanche vicine a casa base.

La svolta arriva nel corso del sesto inning, con Austin Barnes che mette a segno un singolo al centro, mentre Mookie Betts si rende protagonista con un doppio. Un lancio pazzo di Nick Anderson porta in parità il match, ma non finisce qui, poiché Corey Seager batte sulla destra, Ji-Man Choi arriva in ritardo e sceglie senza successo di fermare la corsa di Betts, che in tuffo effettua il sorpasso.

I Rays cercano l’ennesimo ribaltone della serie, ma nell’ottava frazione sono costretti a capitolare, quando uno scatenato Betts batte al centro e manda la pallina in tribuna per il fuoricampo del definitivo 3-1 che consegna ai Dodgers il titolo numero sette della storia, a distanza di 32 anni dal precedente, datato 1988. Un successo che rende Los Angeles capitale dello sport americano in questo assurdo 2020, visto che il trionfo dei Dodgers arriva tre settimane dopo quello dei Lakers nelle NBA Finals.

gianni.lombardi@oasport.it

Da Kobe a LeBron: la dinastia Lakers continua

MLB I Kansas City Royals sono campioni del mondo dopo trent’anni! 02/11/2015 A 07:59