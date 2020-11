Baseball

NC Dinos campioni di Corea, il trofeo è una spada!

Gli NC Dinos sconfiggono i campioni uscenti dei Doosan Bears in rimonta e si laureano campioni di Corea. Per festeggiare, il capitano estrae una spada gigantesca e la solleva al cielo come trofeo.

