Lo sport negli USA si è fermato. Tutto è nato a Orlando, dove i giocatori dei Milwaukee Bucks hanno deciso di non scendere in campo dopo che Jacob Blake è stato colpito da sette colpi di pistola sparati da un agente di polizia. Le proteste contro l’ennesima aggressione nei confronti di un uomo di colore sono divampate e la NBA ha deciso di non disputare le tre partite in programma tra seconda serata e notte italiana: i Bucks non hanno giocato contro gli Orlando Magic, stop anche a Houston Rockets-Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers. Ora bisogna capire cosa si deciderà per il futuro e quando di tornerà eventualmente in campo.