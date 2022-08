In un periodo in cui c'è grande offerta di documentari e storie di sport, è in arrivo un nuovo prodotto sulla pallacanestro, dopo il successo di "The Last Dance" e altri prodotti. Il 7 ottobre arriverà in anteprima sulla piattaforma streaming Netflix il documentario "The Redeem Team", che racconta della conquista della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino da parte di Team USA, la nazionale americana. Una squadra particolare perchè, in contrapposizione col famigerato "Dream Team" del 1992, era stata chiamata così perchè aveva il compito di riscattare le tante delusioni degli anni precedenti, come il disastroso Mondiale del 2002 di Indianapolis, il bronzo ai Giochi di Atene 2004 e il terzo posto ai Mondiali 2006 in Giappone.

Quell'edizione di Team USA vedeva per la prima volta Kobe Bryant con la maglia della nazionale americana, leader riconosciuto di un roster che contava giovani star come LeBron James, Dwyane Wade e Carmelo Anthony, reduci dalla delusione di Atene. Proprio Wade e James sono tra i produttori del documentario che ci offrirà un ritratto completo del team building e presenterà interviste con giocatori e allenatori di quella squadra diventata per certi versi storica.

Wade ha detto: "Nel 2008 ho giocato con i miei eroi, all-stars, amici e futuri compagni di squadra. Oltre a vincere e mostrare al mondo che eravamo ancora i più dominanti, l’altra nostra grande sfida è stata cambiare la percezione di ciò che pensavano tutti dell’NBA e del basket USA. Sono entusiasta che tutti abbiano l’opportunità di andare dietro le quinte e vedere tutto il lavoro svolto in questa squadra iconica: The Redeem Team". "Sarà speciale", il commento di James su Twitter. A questo punto non resta che attendere l'uscita del documentario e guardarselo.

