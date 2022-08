Ad

"Quando Parigi è stata scelta come città ospitante delle Olimpiadi, mi sono detto: ‘Ci devo essere’”, così ha reagito Gobert alla notizia dei Giochi a Parigi. Ha poi aggiunto: “Successe diversi anni fa. Mi sembrava che i Giochi fossero ancora lontanissimi, ma ho pensato: ‘Ci sarò anche io e lotteremo per l’oro’”.

Sulla Francia, il centro dei T’Wolves, ha affermato: “Sono orgoglioso di giocare per la Nazionale. Sono nato e cresciuto in Francia, ora ci torno per rappresentare il Paese. La cosa più bella di questo sport è giocare con i miei amici, con la canotta della Francia”.

Ecco come è iniziato il percorso in Nazionale: “Nel 2012 sono stato coinvolto nella preparazione della Nazionale, ma avrei dovuto giocare anche gli Europei Under 20. Sapevo che non avrei giocato alle Olimpiadi. Dentro di me nutrivo una piccola speranza, ma sapevo che il mio tempo sarebbe arrivato. Potermi allenare assieme a quei grandi giocatori è stata comunque un’esperienza unica, soprattutto per un ragazzo giovanissimo come ero io allora”.

Gobert ha trascinato la Francia alla medaglia d’argento a Tokyo 2020, dopo che l’avventura a Rio era terminata ai quarti di finale. L’obiettivo per Parigi 2024 è dunque migliorare l’ultimo risultato: “Abbiamo raggiunto un livello in cui dobbiamo puntare a vincere l’oro. Ho tante medaglie d’argento e bronzo, ma nessuna d’oro. È il mio grande obiettivo”.

