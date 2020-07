Amedeo Della Valle ufficiale al Gran Canaria! Avventura spagnola per l’ex Milano

Dal nostro partner OAsport.it

Arrivato pochissimi minuti fa, è ufficiale l’annuncio dell’accordo tra l’Herbalife Gran Canaria e Amedeo Della Valle. Nuova avventura in Spagna, dunque, per l’ex Olimpia Milano e Reggio Emilia, che raggiunge Achille Polonara nel novero dei giocatori italiani attualmente presenti in Liga ACB.

Non è la prima volta che Della Valle sceglie di andare lontano dall’Italia: dal 2012 al 2014, infatti, era stato a Ohio State, in NCAA. In quegli anni, ad ogni modo, si era comunque ritagliato un ruolo di primo piano con la maglia azzurra, trascinando l’Italia alla vittoria negli Europei Under 20 del 2013 da assoluto protagonista. Dal 2014 si è trasferito a Reggio Emilia, dove ha vissuto gli anni dell’esplosione, di due finali scudetto, di una Supercoppa vinta e di una spettacolare corsa in EuroCup nella stagione 2017-2018, quando è arrivata la semifinale. Poi gli anni di Milano, il primo particolarmente difficile perché sempre più ai margini delle rotazioni di Simone Pianigiani, il secondo con molta più fiducia avuta da Ettore Messina, che lo ha voluto confermare a qualsiasi costo quando la direzione sembrava ormai essere quella dell’Alba Berlino, in Germania. Le sue statistiche di questa stagione: 4.4 punti in 13.2 minuti di media in Serie A, 5.9 in 12 in Eurolega.

In Nazionale, Della Valle ha giocato gli Europei del 2015 e soprattutto i Mondiali del 2019. Si è rivelato il protagonista più importante nelle qualificazioni, in cui ha infilato sei partite su otto in doppia cifra, quattro delle quali oltre quota 20 punti. A 27 anni, il nativo di Alba, cresciuto in quella Junior Casale che di recente ha ceduto il posto in A2 alla neonata JB Monferrato, cerca ora l’avventura nel club di cui è allenatore Porfirio Fisac e che, nella prossima stagione, affronterà l’EuroCup.

