La scorsa primavera un misterioso compratore s’è aggiudicato all’asta di Sotheby's la maglia indossata da Diego Armando Maradona quel pomeriggio del 22 giugno 1986 allo Stadio Azteca , Argentina-Inghilterra, quarti di finale dei Mondiali: quattro minuti d’arte pura e i due gol più famosi nella storia del calcio: il primo di mano, il secondo per sempre.

Scambiata a fine partita con il centrocampista inglese Steve Hodge - l’uomo del retropassaggio per la Mano de Dios, il più vicino a Maradona all’inizio del Gol del siglo, che dopo l’intervista di Jim Rosenthal, incontrò Diego nel sottopassaggio, in attesa d’un controllo antidoping - la maglia numero 10 è stata battuta per 7 milioni,142mila e 500 sterline, in dollari 9 milioni, 284mila e 536: 8 milioni e 457 mila euro, mentre la maglia di Hodge è stata subito barattata negli spogliatoi, da Maradona con Oscar Garré per arrivare all’”altra 10” di Gary Lineker.

Ad

Michael Jordan und Karl Malone in den NBA-Finals 1998 Credit Foto Getty Images

NBA Medvedenko mette all'asta i suoi anelli NBA per i bimbi ucraini 25/07/2022 ALLE 10:38

10,1 milioni di euro. Sembrava un record di quelli perenni, invece a pochi mesi di distanza e poche settimane fa, lo scorso 15 settembre, la divisa dei Chicago Bulls indossata da Michael Jordan nella prima delle sei finali per il titolo NBA del 1998 , la Last Dance raccontata dalla famosissima serie Netflix, è stata venduta all’asta da Sotheby's per

Il collezionismo sportivo ha radici storiche, profonde, trasversali. È infinito e mutevole se la “solita” casa d’aste d’arte Sotheby’s ha per la prima volta associato a un cimelio all’asta, la maglia dei Los Angeles Lakers con cui . È infinito e mutevole se la “solita” casa d’aste d’arte Sotheby’s ha per la prima volta associato a un cimelio all’asta, la maglia dei Los Angeles Lakers con cui Kobe Bryant segnò 81 punti contro i Toronto Raptors (22 gennaio 2006), un NFT unico raffigurante Black Mamba.

Così EXPlus è la prima community italiana in cui lo sport diventa NFT (anche) grazie ai memorabilia, raccogliendo i cimeli di alcune icone del nostro sport come Flavia Pennetta vincitrice dello US Open 2015, il campione olimpico di fioretto Daniele Garozzo, il capitano mvp dell’Italia campione del mondo Simone Giannelli, Gigi Datome tricolore con l’Olimpia Milano e Gregorio Paltrinieri trionfatore nel nuoto.

Atleti che aderendo a EXPlus interagiscono coi loro fan in uno spazio immersivo di unioni emotive e società virtuali. Si connettono al pubblico con le NFT Experience, che permetteranno agli utenti di palleggiare in campo con Giannelli, tirare da tre con Datome o di scherma con Garozzo, nuotare “in stile libero” con Paltrinieri, assistere a una partita delle prossime ATP Finals di Torino con Flavia Pennetta. Miti sportivi che abitano una nuova realtà virtuale sotto forma di NFT Art (pezzi unici realizzati da celebri artisti come Giuseppe Stampone e Gian Lorenzo Comandini) ed NFT Memorabilia, opere d’arte digitali o oggetti da collezione.in uno spazio immersivo di unioni emotive e società virtuali., che permetteranno agli utenti di palleggiare in campo con Giannelli, tirare da tre con Datome o di scherma con Garozzo, nuotare “in stile libero” con Paltrinieri, assistere a una partita delle prossime ATP Finals di Torino con Flavia Pennetta.

Gregorio Paltrinieri, Dominate the Water Credit Foto From Official Website

Gli NFT Memorabilia sono cimeli di collezionismo sportivo con divise olimpiche, palloni, fioretti, pattini degli atleti più decorati: scarpe e maglie dell'Olimpia Milano firmate Datome in campionato ed Eurolega, la cuffia olimpica di Tokyo 2020 o il costume “d’oro” dei Mondiali di Gregorio Paltrinieri; racchette, palline e outfit di Flavia Pennetta; palloni, scarpe, maglie celebrative e divise di Perugia Volley autografate da Giannelli in campionato e Champions League.

Simone Giannelli con la maglia di Sir Safety Perugia Volley, stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Datome: "Il mio primo vero Scudetto, a Milano per questo"

Tennis Federer mette all'asta i suoi cimeli: 4,7 milioni in beneficenza 18/07/2021 ALLE 08:09