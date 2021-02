La vittoria della Coppa Italia lascia delle scorie in casa Olimpia Milano: infatti coach Ettore Messina dovrà fare a meno di Zach LeDay almeno per le prossime due settimane visto che il giocatore americano si è fatto male proprio nella finale dominata contro Pesaro. "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che durante la finale di Coppa Italia di domenica scorsa, Zach LeDay ha riportato una lesione ai flessori della coscia destra che verrà rivalutata in due settimane", la nota ufficiale diffusa dalla società biancorossa.

Una brutta tegola per l'AX Armani Exchange, già priva di Jeff Brooks, lui pure ai box dallo scorso 20 gennaio per una lesione al bicipite femorale della coscia destra infortunato nel match contro Cremona. In sostanza Ettore Messina non avrà i suoi due "numeri 4" e servirà di conseguenza uno sforzo ulteriore da Gigi Datome, da Biligha e Hines, e anche dall'ultimo innesto Jakub Wojciechowski, arrivato da Biella proprio per tamponare l'assenza di Brooks. Dovrebbe invece essere pronto al rientro Vlado Micov, infortunatosi nella gara contro Trieste alla caviglia destra.

Tornando a Zach LeDay, il 26enne americano difficilmente rientrerà prima di inizio marzo e salterà quindi diversi impegni, soprattutto in Eurolega: scontata la sua assenza nelle due gare casalinghe contro Maccabi e Khimki (18 e 25 febbraio), e nel recupero sul campo dello Zenit (22 febbraio), mentre potrebbe rientrare per il doppio turno contro Fenerbahce e Zalgiris Kaunas del 3 e 5 marzo, partite sulla carta decisive nella corsa playoff. Il campionato invece è fermo fino al 28 febbraio quando l'Olimpia ospiterà la Fortitudo Bologna, gara che certamente non vedrà sul parquet LeDay.

