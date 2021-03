Lo scatto, diffuso dal club, è stato immediatamente ripreso dalla Lega basket e la Federazione argentina che ha definito l’immagine “Una foto che riassume la passione: per il basket e per l’essere madre”.



Per González nulla di strano: “Anche mia madre – ha dichiarato - ci ha allattate sul campo: per noi è qualcosa di naturale. Spero ci siano molte più mamme sui campi, in futuro: che tutte sentano che si può fare”.