Le autorità russe hanno arrestato la 31enne cestista americana Brittney Griner, due volte oro olimpico. L'atleta è stata fermata per possesso di droga all’aeroporto di Mosca. La texana era stata fermata alla dogana dopo un volo in arrivo da New York in febbraio. Griner gioca attualmente con la squadra dei Phoenix Mercury nella Nba femminile, mentre aveva militato in Russia dal 2015 al 2020 con l’Ummc Ekaterinburg.

La cestista Griner Credit Foto Getty Images

Ad

La Griner è stata fermata perché trovata in possesso di sostanze stupefacenti, in particolare una sigaretta elettronica con liquido a base di cannabis. Ora rischia potenzialmente una pena da 5 a 10 anni. L’arresto rischia di aumentare la tensione tra Stati Uniti e Russia, nel contesto della guerra in Ucraina.

Serie A Highlights e tabellini delle partite della 21a giornata di serie A 2 ORE FA

La Fortitudo sbanca Treviso: i canestri decisivi in overtime

Serie A Highlights: Treviso-Fortitudo Bologna 93-99 d1ts 2 ORE FA